Le Maroc déploie un hôpital de campagne à Gaza

Joignant les actes à la parole, le roi Mohammed VI du Maroc a pris l’initiative de déployer un hôpital de campagne des Forces Armées Royales marocaines à Gaza, en soutien au peuple palestinien durement éprouvé par la répression de l’armée d’occupation israélienne.

Témoignage de la solidarité agissante et effective envers le peuple palestinien, l’hôpital de campagne médico-chirurgical est destiné à prodiguer « les soins nécessaires aux blessés et victimes civiles des événements récents survenus dans la bande de Gaza », indique dimanche soir un communiqué du ministère marocain des affaires étrangères.

Le 22 mai dernier, le souverain marocain avait eu un entretien téléphonique avec le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, Abou Mazen, au cours duquel il lui a réitéré, en sa qualité de Président du Comité Al Qods, son « plein engagement et son franc soutien à la noble cause et aux droits légitimes du peuple Palestinien frère ».

Le Maroc avait également vigoureusement condamné l’utilisation excessive de la force contre des civils palestiniens désarmés, qui protestaient pacifiquement, notamment contre le transfert de l’ambassade américaine à Al Qods.

Le Souverain marocain avait fait part de son « rejet de cette démarche unilatérale contraire au Droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité ». Il avait également réitéré l’engagement ferme du Maroc à continuer à œuvrer avec l’Administration américaine en vue d’adopter une position équilibrée susceptible de relancer le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens, pour que triomphent les droits légitimes du peuple palestinien à l’établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods-Est comme capitale.