Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti au pouvoir en Côte d’Ivoire et la Coalition pour l’alternance pacifique en Côte d’Ivoire (CAP-CI) ont tenu une rencontre ce mercredi 16 juillet à Abidjan, sur fond d’un dialogue politique devant favoriser la tenue d’une élection présidentielle apaisée, inclusive et démocratique.

Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, la CAP-CI, qui avait sollicité cette rencontre, rappelle avoir déjà initié plusieurs séries de rencontres aussi bien au niveau local, régional qu’international, pour informer et faire connaitre les revendications ainsi que les souhaits des partis politiques et des populations de la Côte d’Ivoire.

Lors de la rencontre avec la délégation du parti au pouvoir, la délégation de la CAP-CI dit avoir présenté huit points essentiels, tout en insistant sur la « nécessité d’ouvrir un dialogue politique inclusif avec le gouvernement, en présence de toutes les forces politiques (…) afin d’assainir le climat politique» en Côte d’Ivoire.

L’objectif de ce dialogue politique est de permettre que la présidentielle d’octobre prochain se tienne dans des conditions approuvées par tous, soutient la coalition qui entend poursuivre ses échanges avec d’autres organisations internationales.

Le Secrétaire Exécutif du RHDP, Cissé Ibrahima Bacongo a écrit sur sa page Facebook, que cette rencontre « nous a permis de réaffirmer notre attachement au dialogue permanent et à l’État de droit, principes chers à notre Parti et au Président Alassane Ouattara. »

« Nous avons évoqué les actions déjà engagées par le Gouvernement et le RHDP pour renforcer la cohésion, prévenir les tensions et créer toutes les conditions pour une élection présidentielle libre, transparente et apaisée en octobre prochain », a-t-il ajouté.

Les deux parties, qui se sont dites satisfaites de cette première prise de contact, ont convenu de mettre en place un comité restreint RHDP–CAP-CI pour approfondir les questions déjà abordées et assurer le suivi des engagements communs.

La CAP-CI, créée officiellement en mars dernier à Abidjan, regroupe 25 partis politiques, dont le PDCI de Tidjane Thiam ou encore le Cojep de Charles Blé Goudé. A la rencontre de ce mercredi, la délégation de la coalition a été conduite par l’ex-première, Dame Simone Ehivet Gbagbo.