Le Conseil des ministres burkinabè a tenu mercredi 16 juillet sa réunion hebdomadaire à Ouagadougou, au cours de laquelle il a examiné un projet de loi portant dissolution de l’actuelle Commission électorale nationale indépendante (CENI). Ledit projet de loi sera transmis à l’Assemblée législative de Transition pour approbation.

Les autorités du Faso font savoir, dans le compte rendu de la rencontre, que depuis sa mise en place en 2001, la CENI a été à maintes reprises confrontée à des crises liées à son fonctionnement, à la désignation et au renouvellement de ses membres ou de leur mandat, lesquelles crises auraient fait perdre à l’institution sa crédibilité et révélé son inadéquation avec les réalités sociopolitiques et institutionnelles du pays.

Elles expliquent que la suppression de la CENI se serait imposée, dans le cadre des réformes institutionnelles engagées dans le pays, et elle permettrait d’instaurer une harmonie avec la Charte de la Transition modifiée qui ne fait plus de référence à une quelconque composante politique et répond aux aspirations légitimes des populations.

Les innovations majeures de ce projet de loi, présentées dans le compte-rendu, sont la rationalisation des institutions en vue d’induire l’optimisation des charges de fonctionnement de l’Etat et d’être en cohérence avec les dispositions juridiques résultant de la Charte de la Transition ; la professionnalisation des acteurs chargés de l’organisation et de la gestion des élections, ainsi que la rationalisation des coûts des élections par l’utilisation des structures administratives existantes.