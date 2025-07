Le président burundais, Évariste Ndayishimiye a été désigné Envoyé spécial de l’Union africaine (UA) pour le Sahel par le Président de l’UA, Évariste Ndayishimiye, a annoncé hier jeudi, l’organisation panafricaine dans un communiqué.

« Le Président de l’Union africaine, S.E. João Lourenço, Président de la République d’Angola, a le plaisir d’annoncer la nomination de S.E. Évariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi et Champion de l’Union africaine pour la jeunesse, la paix et la sécurité, comme son Envoyé spécial pour la région du Sahel », lit-on dans le communiqué.

Lourenço qui dit être « très reconnaissant » envers le président du Burundi « d’avoir accepté cette mission politique stratégique dans l’intérêt collectif de l’Union », explique que le nouvel émissaire « sera le fer de lance du soutien diplomatique de haut niveau renouvelé de l’Union africaine et de ses efforts de collaboration visant à relever les défis sécuritaires et humanitaires qui prévalent au Sahel».

Le communiqué indique aussi que la mission assigné à l’envoyé spécial de l’UA consiste en l’intensification des engagements avec les autorités gouvernementales, les leaders d’opinion, les acteurs et organisations régionaux, la société civile et toutes les parties prenantes concernées afin de favoriser le dialogue, de parvenir à un consensus et de promouvoir des stratégies globales en faveur d’une paix et d’une stabilité durables dans la région du Sahel.

L’UA estime que la nomination de Ndayishimiye, qui dispose d’une très riche expérience politique et dans plusieurs autres domaines, reflète « son engagement indéfectible à soutenir la consolidation de la paix et la coopération régionale dans l’une des régions les plus critiques d’Afrique».

L’organisation s’attend à ce que cette nomination participe à faire taire définitivement les armes et à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le dialogue politique dans la région du Sahel.

Lourenço a appelé la Commission de l’UA, la Mission de l’UA au Sahel (MISAHEL), toutes les parties prenantes et la communauté internationale à apporter leur soutien à l’Envoyé spécial, qui devrait entamer immédiatement ses missions dans la région.