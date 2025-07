Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a mis à l’honneur ses compatriotes résidant à l’extérieur, ce mercredi 16 juillet lors d’un Conseil des ministres, en annonçant l’institution d’une Journée nationale de la diaspora qui sera célébrée le 17 décembre de chaque année.

Le communiqué publié à l’issue de la réunion défend que la diaspora sénégalaise joue un rôle très important dans les dynamiques économiques et sociales du pays, et est, à ce titre, considérée comme la quinzième région du Sénégal et dispose d’un groupe qui la représente à l’Assemblée nationale.

Les autorités de Dakar reconnaissent l’impact économique significatif de cette diaspora, à travers notamment les transferts financiers. Pour le gouvernement, les Sénégalais résidant à l’étranger seraient activement impliqués dans les initiatives de développement local, l’innovation, le transfert de compétences et la promotion des valeurs culturelles du Sénégal à l’Etranger.

C’est en guise de reconnaissance de la Nation sénégalaise envers sa diaspora», que le Président Diomaye Faye a décidé d’instituer cette Journée nationale, conclut le communiqué.