Le Pacte mondial sur les migrations, « une réussite de portée historique »

C’est « une réussite de portée historique » en vue de garantir une gestion optimale et humaine du phénomène migratoire, ont souligné ce mardi 11 décembre à Marrakech des ministres, des responsables et des représentants d’organisations internationales participant à la Conférence intergouvernementale sur la migration.

Déplorant la prise de position « peu constructive » de certains pays à l’égard de ce Pacte, les intervenants ont émis le souhait de voir ces Etats revoir leurs décisions et rejoindre le consensus international manifesté à travers ledit Pacte.

Les intervenants dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ont tenu, au début de leurs interventions, à exprimer leurs vifs remerciements et leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI, au gouvernement et au peuple marocains pour le chaleureux accueil et les efforts titanesques consentis pour garantir la pleine réussite aux travaux de cette Conférence intergouvernementale « historique ».