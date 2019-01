Ouattara assure que la paix règnera tant qu’il sera à la tête de la Côte d’Ivoire

Alors que des inquiétudes s’expriment à l’approche de la présidentielle de 2020, craignant que la Côte d’Ivoire ne sombre à nouveau dans une crise postélectorale, le président Alassane Ouattara a tenu à rassurer ce lundi ses compatriotes et la communauté internationale.

«Les élections de 2020 se passeront très bien, alors arrêtons de nous faire peur ! De dire qu’il y aura des problèmes en 2020. Il y n’a rien en 2020 ! Tout ira bien », a-t-il affirmé à l’occasion d’une cérémonie au cours de laquelle il a adressé ses vœux de nouvel an aux corps constitués (gouvernement et institutions, chefs traditionnels et religieux, corps diplomatique et représentants des organisations internationales…).

Le président ivoirien a souligné qu’il a improvisé ces assurances sur le scrutin, dans son discours, suite aux interventions des représentants des différentes confessions religieuses et chefs traditionnels qui ont fait part des inquiétudes des populations au sujet des prochaines élections.

« J’entends beaucoup d’inquiétudes » au sujet des élections de 2020. « Je peux vous dire que 2020 se passera bien (..) Je vous en donne l’assurance », a-t-il insisté, s’interrogeant si 2015 s’est bien passé, pourquoi 2020 ne le serait pas ?

« Je tiens à la stabilité de notre pays, à la paix en Côte d’Ivoire, et vous pouvez me faire confiance : nul ne sera en mesure de troubler cette paix tant que je serai à la tête de la Côte d’Ivoire », a poursuivi le chef de l’Etat qui a aussi indiqué qu’il fait confiance aux institutions de la République.

Dans son allocution, Ouattara a fait le bilan de ses actions en 2018 et tracé des perspectives pour cette année 2019. « Ma volonté est d’inscrire 2019 dans la continuité de 2018 », a-t-il dit.