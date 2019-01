Afrique : Palmarès 2019 des meilleures universités des économies émergentes

Le magazine Times Higher Education vient de publier son classement des meilleures universités des économies émergentes dans le monde, pour le titre de l’année 2019.

Les universités africaines ont fait de belles performances avec presque deux fois plus d’universités qu’en 2018, puisqu’elles n’étaient que 25 l’année dernière.

Elles sont au total 47 universités africaines à figurer dans ce classement sur les 450 classées dans le monde. De manière générale, le Continent est parvenu à améliorer son positionnement dans ce classement avec en tête l’Egypte qui compte 19 facultés au lieu de 9 l’année dernière.

Quatre universités marocaines se distinguent au palmarès 2019 des meilleures universités des économies émergentes. En plus de l’Université Cadi Ayyad, de l’Université Mohammed V et de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, le classement a ajouté cette année, l’Université Hassan II de Casablanca.

Aux côtés de ces institutions montantes, les « valeurs sûres » conservent leur rang. Les prestigieuses universités sud-africaines de Cape Town et Witwatersrand continuent de briller respectivement aux 9ème et 11ème places du classement malgré la présence écrasante des universités chinoises de Pékin, Zhejiang, Hefei, Shanghai ou Nankin, qui trustent sept places du top 15.

Le magazine relève que si l’Afrique monte dans le classement, la Chine continue à se tailler sans surprise la part du lion, concédant seulement la 5ème place du top 10 à l’université d’Etat moscovite Lomonosov.

Sur le plan mondial, ce classement est dominé par des pays comme la Chine, l’Inde, le Brésil, la Russie et le Taïwan qui comptabilisent à eux seuls, près des deux tiers des 450 établissements universitaires classés.

A noter que ce classement du magazine Times Higher Education, est basé sur 13 critères de sélection dont la qualité de l’enseignement et de la recherche, le nombre de publications scientifiques, le transfert de connaissance et l’ouverture à l’environnement international et industriel.