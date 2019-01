Le Roi du Maroc reçoit à Rabat la cheffe de la diplomatie européenne

Le Roi du Maroc, Mohammed VI a eu jeudi, au Palais Royal de Rabat, des entretiens avec la Haute Représentante de l’Union européenne pour les Affaires Étrangères et la Politique de Sécurité et vice-présidente de la Commission Européenne, Mme Federica Mogherini, qui effectuait une visite de travail au Maroc, indique un communiqué du Cabinet Royal.

La visite de la cheffe de diplomatie européenne qui entre dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre le Royaume et l’Union Européenne, intervient au lendemain de l’adoption à une large majorité, de l’accord agricole Maroc-UE, par le Parlement européen.

L’Accord agricole adopté en séance plénière mercredi à Strasbourg, étend notamment les tarifs douaniers préférentiels de l’UE aux produits issus des provinces du Sahara marocain et comporte une hausse de 30% de la contrepartie financière européenne au Maroc qui passe de 40 à 52,2 millions d’euros.

«L’audience accordée à la Cheffe de la diplomatie Européenne a été l’occasion de souligner la centralité du Maroc dans la politique extérieure de l’Union Européenne, ainsi que l’excellence des relations entre les deux partenaires qui fêtent cette année leur 50ème anniversaire», ajoute le communiqué.

Lors de cette audience, Mme Federica Mogherini a réaffirmé l’attachement profond de l’Union européenne à son partenariat avec le Maroc, ainsi que le rôle pionnier du Royaume, en Méditerranée, en Afrique du Nord et en Afrique sub-saharienne, ainsi qu’au Moyen-Orient, pour relever les défis de sécurité, de stabilité et de développement.

Divers volets du partenariat stratégique, multidimensionnel et séculaire entre le Maroc et l’UE, ont été abordés lors de l’audience royale, à laquelle ont assisté du côté marocain, les conseillers du Roi, Fouad Ali El Himma et Yassir Zenagui, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita et le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch.

La vice-présidente de la Commission européenne Federica Mogherini était accompagnée de son chef de cabinet, Stefano Grassi et de l’ambassadrice, cheffe de la Délégation de l’UE au Maroc, Mme Claudia Wiedey.