Mondial 2030 : La candidature transcontinentale Maroc-Espagne-Portugal n’est pas interdite

Le troisième sommets exécutifs de la Fédération internationale de football association (FIFA), a pris fin ce jeudi à Marrakech au Maroc, où pendant deux jours, les responsables du football mondial ont discuté de l’avenir du ballon rond dans le monde.

Parmi les sujets abordés figure la candidature commune Maroc-Espagne-Portugal pour la coupe du monde 2030. Pour le président de la FIFA, Gianni Infantino, cette candidature transcontinentale ne souffre d’aucune contestation.

S’exprimant lors d’un point de presse clôturant les travaux de cette 3ème édition, Infantino a assuré qu’il n’y a rien dans les statuts de la FIFA qui interdit une éventuelle candidature transcontinentale.

Ainsi sans détour, le patron du football mondial a donné le feu vert à cette candidature transcontinentale Maroc-Espagne-Portugal. «Une Coupe du monde n’est jamais organisée par deux Confédérations ni par deux continents. Ça ne s’est jamais vu. Mais, il n’y a rien qui l’interdit non plus dans les statuts de la FIFA», a-t-il expliqué, ajoutant que «Ce qui n’est pas interdit est autorisé», et «à partir de là, je pense que ça ne pose pas de problème d’ordre statutaire.

Néanmoins, Gianni Infantino n’a pas affiché sa préférence pour telle ou telle candidature préférant rester à une distance égale entre les éventuelles candidatures en gestation notamment celles de l’Amérique Latine (Argentine, Uruguay et le Paraguay), britannique (Angleterre, Ecosse, Irlande du Nord et Pays de Galles) ou maroco-ibérique (Maroc, Espagne et Portugal).

Autre sujet de discussion lors des trois sommets de la FIFA est l’augmentation du nombre d’équipes participante à la coupe du monde. La décision d’augmenter le nombre d’équipes à 48 dès 2022 au lieu de 2026 comme prévu initialement, devra être prise en mars prochain lors du sommet exécutif de la FIFA à Miami, ou au plus tard en juin prochain, a-t-on appris de la présidence de la FIFA.