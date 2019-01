Télécommunication: Free Roaming bientôt établi entre l’Algérie et la Tunisie

Les frais de Roaming entre l’Algérie et la Tunisie seront bientôt supprimés, ont annoncé ce dimanche à Alger, les ministres en charges de la Poste et télécommunications des deux pays, sans avancer de date.

Cette annonce a été faite en marge des travaux de la 3ème session du Comité technique mixte pour la coopération dans le domaine de la Poste et des TIC.

Le ministre tunisien des postes et télécommunications, Anouar Maarouf a indiqué que ce Free Roaming découle de la volonté commune des deux pays de supprimer les frais de Roaming et de créer le “One Network Area”, qui permettra aux citoyens des deux côtés de la frontière de se sentir chez eux.

Son homologue algérienne Houda-Imane Faraoun, a fait savoir que des négociations sont en cours pour permettre à l’avenir aux « clients qui voyagent des deux côtés des frontières de ne pas devoir payer plus pour le Roaming et d’être obligé d’effectuer un quelconque changement sur leurs appareils téléphoniques ».

Il faut souligner que les deux pays ne sont pas à leur première annonce en la matière. En 2013, la ministre algérienne de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication de l’époque, Zohra Derdouri, avait promis que les frais de Roaming entre l’Algérie et la Tunisie seraient revus à la baisse.

Chaque année, environs 2,5 millions d’Algériens se rendent en Tunisie, notamment pour passer les vacances d’été. En revanche, le nombre de Tunisiens qui entrent en Algérie, pour faire principalement des achats de produits alimentaires et électroménager, tournent autour de 500.000 individus, selon des statistiques officielles.