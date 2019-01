Côte d’Ivoire : Guillaume Soror candidat ou pas candidat à la présidentielle de 2020 ?

Un conseiller en communication de Guillaume Soro a démenti les informations relayées sur les réseaux sociaux, confirmant la candidature du président de l’Assemblée nationale en Côte d’Ivoire à la présidentielle de 2020.

« Je serai candidat en 2020, ce n’est plus négociable » ; « Je vais me lancer à fond dans la campagne pour la présidence de la République », ce sont là des affirmations qu’aurait faites Soro à un site d’informations.

Dans un communiqué, Moussa Touré, directeur de la communication du président de l’Assemblée nationale, a déclaré que ces informations sont fausses.

« Un site internet consacré à l’actualité africaine prête des propos polémiques à SEM Guillaume Kigbafori Soro. Eu égard à ces propos qui suscitent diverses réactions sur les réseaux sociaux, il me semble utile de préciser que M. Guillaume Soro n’a pas accordé d’interview au site en question. Les inexactitudes et propos controversés attribués au président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire sont à déplorer », a écrit Touré.

Il a fait comprendre que cette information est une « création journalistique ». Et de s’interroger, « au demeurant, Guillaume Soro a un site internet avec plusieurs milliers de visiteurs par jour et une page Facebook suivie par plus d’un million de personnes. Pourquoi irait-il annoncer sa candidature à un obscure site qui ne fait pas plus de 100 visites par jour ? ».

Le doute continue à planer sur les intentions de Soro à la présidentielle de 2020. Son absence lors du congrès de lancement du RHDP, en fin de semaine passée, a été largement commenté dans les médias. Le nouveau parti regroupe en son sein le RDR (le parti du président Alassane Ouattara dont Soro est le vice-président) et d’autres formations politiques.

Lundi, Ouattara a informé, devant la presse nationale et internationale, au palais présidentiel, sur la démission de Guillaume Soro de la présidence de l’Assemblée nationale. « Soro démissionnera en février c’est entendu, c’est réglé », a-t-il assuré.