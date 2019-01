Le Maroc réitère ses félicitations au président congolais Tshisekedi

Le Maroc a, par la voix de son ambassadeur à Kinshasa, Rachid Agassim renouvelé ses félicitations au nouveau président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon la Radio-Télévision nationale congolaise (RTNC).

Le diplomate Rachid Agassim qui était reçu en audience, mardi 29 janvier à Kinshasa, par le nouveau chef de l’Etat, a déclaré que c’était pour lui l’occasion de renouveler à Tshisekedi «les félicitations de son frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, lequel message de félicitations a été transmis, le jour de l’investiture, par le Président du parlement marocain», Habib El Malki.

Dans son «message fraternel», le Roi Mohammed VI a adressé, également, «ses meilleurs vœux de réussite» au nouveau président, a rappelé l’ambassadeur marocain.

Agassim a félicité le Président «pour la belle manière dont s’est déroulée la cérémonie d’investiture», une cérémonie qui, selon lui, «transcende l’aspect purement protocolaire et marque l’histoire du pays dans le sens où c’est la première fois, depuis l’indépendance de ce grand pays qu’est la RDC, qu’on a assisté à une passation pacifique et démocratique du pouvoir».

Il s’agit d’«une très bonne leçon de démocratie, une fierté pour tout le peuple congolais et notamment sa jeunesse qui constitue la vraie richesse du pays », a-t-il poursuivi.

A l’issue de l’entretien entre les deux hommes, qui a touché, entre autres, aux questions relatives au renforcement des relations de coopération entre Kinshasa et Rabat, Rachid Agassim a confié à la presse, que «les relations entre le Maroc et la République démocratique du Congo sont historiques, solides et sincères», promettant un plein soutien du Maroc à la RDC dans le cadre de ces relations.

Félix Tshisekedi, investi le 24 janvier dernier, a succédé à Joseph Kabila dont le deuxième et dernier mandat était achevé depuis décembre 2016, mais a continué à régner sur le pays provoquant la colère de l’opposition.