Le Président rwandais, Paul Kagamé a reçu mardi 24 juin dans son bureau «village d’Urugwiro» situé à Kigali, l’ancien Chef d’Etat nigérian, Olusegun Obasanjo qui est l’un des facilitateurs du processus Luanda-Nairobi militant en faveur de la paix dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Un communiqué de la présidence rwandaise informe que les deux dirigeants ont discuté de la situation dans la région, dont celle qui prévaut en RDC, ainsi que de diverses questions clés d’importance continentale et mondiale. De même, qu’ils ont échangé leurs points de vue sur les voies et moyens vers la stabilité, la coopération et le progrès.

Cette rencontre intervient après la signature, le 18 juin dernier à Washington, par des équipes techniques congolaise et rwandaise, d’un document préparatoire à un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, et ce après trois jours de négociations sous la médiation des États-Unis et sous l’observation de l’État du Qatar.

Rappelons que Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir la rébellion M23 qui contrôle quelques localités stratégiques dans la partie orientale de la République démocratique du Congo.

Le processus de Nairobi et le processus de Luanda, les deux engagés dans la résolution de la crise en RDC, avaient été fusionnés en février dernier lors du sommet conjoint de la communauté de développement de l’Afrique Australe (SADC) et de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC).

En plus d’Obasanjo, l’ancien président kényan Uhuru Kenyatta et l’ancien Premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn, avaient également été désignés pour former un trio devant diriger les efforts de paix régionaux dans l’Est de la RDC et assurer la médiation entre les deux pays voisins.