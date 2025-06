La société congolaise Kerith Resources et l’entreprise japonaise Asia Mineral Limited ont paraphé, samedi 28 juin à Osaka, en marge du Forum d’affaires RDC-Japon, un accord pour la création de la société Kivuvu Kongo Mines, en présence de la Première ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka.

La nouvelle société Kivuvu Kongo Mines qui exploitera le manganèse dans la province du Kongo Central en République Démocratique du Congo (RDC), devrait générer un total de 2.500 emplois, d’après un communiqué de la Primature congolaise.

Tuluka a laissé entendre, à cette occasion, que son pays est engagé dans un processus de transformation structurelle visant à valoriser les secteurs extractifs, agricoles et énergétiques pour bâtir, d’ici 2050, une économie inclusive et durable.

« D’ici 2050, les potentiels des secteurs extractifs, agricoles et énergétiques auront été pleinement valorisés dans l’optique de construire une économie diversifiée à croissance inclusive et à revenu intermédiaire, de vaincre la pauvreté et d’instaurer une paix durable sur l’ensemble du territoire national», a déclaré Judith Suminwa Tuluka.

Le Forum d’affaires RDC-Japon, qui se tient du 23 au 30 juin, sous le thème «Investir en RDC», vise la promotion des partenariats dans les mines, l’agriculture, les infrastructures et les technologies. L’Evénement a réuni, entre autres, des ministres congolais et des hommes d’affaires japonais.