Le président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf a tenu ce mardi 24 juin, une réunion bilatérale avec le conseiller principal pour l’Afrique du Département d’État américain, Massad Boulos, et le haut fonctionnaire du Bureau des affaires africaines, Troy Fitrell, en marge du 17è Sommet des affaires États-Unis-Afrique qui se tient du 22 au 25 juin à Luanda, en Angola.

Selon un communiqué de la CUA, Ali Youssouf a souligné, devant ces personnalités américaines, l’importance de favoriser un environnement mutuellement favorable entre les Etats-Unis et l’Afrique, notamment en matière de commerce, d’investissement et d’accès aux marchés, afin de promouvoir un partenariat plus équilibré ; et ce après avoir salué le renouvellement de l’engagement des États-Unis en Afrique dans divers domaines (commerce, investissement, paix et de sécurité).

La veille, à l’occasion de son allocution au sommet, devant des Chefs d’Etat, des hauts responsables de gouvernements et de délégations de plusieurs pays, le patron de la CUA a appelé à un partenariat égalitaire entre les deux parties. « Nous ne cherchons pas à obtenir de l’aide, mais à élaborer des solutions en collaboration », a-t-il déclaré.

Il a, par la même occasion, mis en exergue les énormes potentialités que détient le continent africain, dont sa population estimée à 1,3 milliard d’habitants et ses ressources abondantes.

Le 17è Sommet USA-Afrique, qui a réuni plus de 1.500 délégués de différents pays pour échanger autour du thème « Les voies de la prospérité: une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l’Afrique», s’achève ce mercredi, après trois jours de travaux.