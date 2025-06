Le Département des infrastructures et de l’énergie, de la Commission de l’Union africaine (CUA), organise, du 30 juin au 1er juillet au siège de la CUA à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, une réunion technique de haut niveau sur le Marché unique africain de l’électricité (AfSEM) et le Plan directeur du système électrique continental (CMP).

La rencontre est placée sous le thème : «Promouvoir la mise en œuvre de l’AfSEM et du CMP : Renforcer les marchés régionaux de l’électricité pour un avenir électrique africain unifié et durable », indique la CUA dans un communiqué.

Les promoteurs de ce projet, entendent lancer et institutionnaliser à travers cet événement, le Comité de supervision technique de haut niveau de l’AfSEM, évaluer les progrès accomplis, affiner les outils et les lignes directrices de mise en œuvre de l’AfSEM et du CMP et renforcer la collaboration régionale en matière d’harmonisation réglementaire et de commerce transfrontalier d’électricité.

Il s’agira également de promouvoir le développement des énergies renouvelables et les instruments de réduction des risques d’investissement, ainsi que d’aligner les stratégies de l’AfSEM sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA) et les objectifs de transition énergétique.

Les débats de cette rencontre porteront sur la gouvernance de l’AfSEM et l’engagement des parties prenantes ; l’harmonisation des stratégies et des politiques en matière d’énergies renouvelables ; des outils de réduction des risques de marché et mécanismes des marchés financiers ; les cadres régionaux de réglementation et de commerce de l’électricité ; et la stratégie de mise en œuvre et les plans de déploiement.

Comme résultats attendus, il est mentionné, entre autres, une feuille de route stratégique et des lignes directrices techniques validées pour la mise en œuvre de l’AfSEM, un cadre de coordination institutionnelle et des dispositifs de soutien aux CER et aux États membres, un engagement politique et financier en faveur de l’intégration des marchés régionaux de l’énergie, ainsi que des recommandations politiques pour approbation lors de la réunion du Comité technique spécialisé (CTS) de l’UA en octobre 2025.

La rencontre, qui permettra d’informer globalement sur les progrès réalisés et de solliciter un soutien politique en faveur de la transition énergétique, réunira de hauts fonctionnaires de la CUA et d’autres organisations régionales, des représentants des États membres, des institutions de financement du développement et des partenaires techniques.