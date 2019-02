L’Union du Maghreb arabe célèbre ses 30 ans

Fondée le 17 février 1989 à Marrakech, au Maroc, lors d’un sommet réunissant les dirigeants de ses cinq pays membres à savoir le Maroc, la Mauritanie, l’Algérie, la Tunisie et la Libye, l’Union du Maghreb arabe (UMA), fait du chemin et accompagne ses membres vers une réelle intégration économique.

L’Union qui célèbre son 30ème anniversaire ne compte pas s’éloigner de sa mission première qui est d’aider les peuples de la région à faire face aux défis. Pour y arriver l’UMA mise non seulement sur l’intégration mais aussi sur le partenariat avec le reste du monde.

Et c’est dans ce cadre que vient d’être signée entre l’UMA et l’Union Européenne (UE), une convention de partenariat portant sur la mise en place d’une plateforme d’échange, de coopération et de soutien aux objectifs politiques, diplomatiques, économiques, sociaux et universitaires des pays du Maghreb.

Ce partenariat est destiné à l’instauration d’un soutien logistique et promotionnel entre l’UMA et la Chambre Economique Européenne du Maghreb Arabe.

Il prévoit notamment l’organisation de fora et d’événements dans le domaine économique, la participation aux différents programmes d’intérêts économiques mis en place par chacune des deux institutions.

L’autre but est de créer des programmes communs susceptibles de promouvoir les échanges, l’investissement et le savoir-faire entre les cinq pays du Maghreb arabe et les 27 Etats membres de l’UE.

Dans le cadre de ce partenariat, un programme exclusif au Maghreb a été déjà lancé pour former et certifier des «Euro-lobbyistes» enregistrés au Parlement Européen et dans les institutions européennes au sein de l’Institut d’études politiques de l’Université européenne de Tunis.

Ce programme unique vise à développer une influence et à concevoir un plaidoyer au sein des institutions de l’UE destiné aux leaders, dirigeants du secteur privé ou public et aux étudiants du Maghreb arabe qui souhaitent se spécialiser dans les affaires européennes et jouer un rôle essentiel dans la politique et la diplomatie économique européennes.