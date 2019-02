Les jeunes et les femmes, au cœur de la visite de Harry et de Meghan au Maroc

Le Prince d’Angleterre Harry et son épouse Meghan Markle sont arrivés, samedi soir, à Casablanca, pour une visite de trois jours au Maroc, a annoncé dans un communiqué, l’ambassade du Royaume-Uni à Rabat, précisant que le déplacement du couple princier s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération maroco-britannique et de la promotion de l’éducation et de l’égalité des genres.

Le séjour du Duc et la Duchesse de Sussex en terre marocaine est meublée de visites dans des établissements scolaires et de rencontres avec des jeunes.

Déjà ce dimanche, ils ont eu à visiter deux pensionnats pour adolescentes et un lycée dans la région montagneuse du Haut-Atlas au Maroc, avant de retourner à Rabat pour une grande réception.

Ce même jour, le Prince Harry et Meghan ont reçu au siège de la résidence de l’ambassadeur britannique à Rabat, des jeunes entrepreneurs, des femmes influentes de la société civile marocaine ainsi que des sportifs aux besoins physiques spécifiques.

Avant l’arrivée du couple princier, l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Thomas Reilly, a fait savoir que Harry et Meghan auront « l’occasion de témoigner de la transformation et des progrès réalisés au Maroc en faveur de la promotion de la femme et de l’action communautaire ».

De l’avis du diplomate britannique, les grandes avancées qui ont pu être obtenue au Maroc sur la voie de la modernisation sont perceptibles dans des créneaux aussi porteurs que le développement de l’infrastructure et des énergies renouvelables, notamment la réalisation du premier TGV en Afrique, le port de Tanger Med et la station Noor d’énergie solaire.

Il faut relever que cette visite officielle au Maroc est organisée à la demande de la reine Élisabeth II, dont la dernière visite dans la région remonte à 1980. Ainsi, ce déplacement sera le dernier du couple princier à l’étranger avant la naissance au printemps de leur premier enfant.