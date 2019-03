Le vice-président et deux ministres gambiens limogés 

Le vice-président de la Gambie, ainsi que deux ministres qui lui sont proches, viennent d’être démis de leurs fonctions respectives par le chef de l’Etat, Adama Barrow, sur fond d’une tension qui prévaut actuellement dans le clan présidentiel.

Le vice-président limogé n’est autre qu’Ousainou Darboe, ancien opposant historique au régime de Yahya Jammeh et chef de Parti démocratique uni (UDP) auquel appartient le président Barrow.

Dans un communiqué publié vendredi dernier, la Présidence gambienne a annoncé que Darboe avait été «relevé» de ses fonctions de vice-président «avec effet immédiat», sans en dévoiler les raisons. Il a été remplacé par la ministre de la Santé Isatou Touray.

Allié de Darboe, le ministre du Commerce, Amadou Sanneh a été lui aussi relevé de son poste et remplacé par Lamin Jobe. Le ministre de l’Agriculture, Lamin Dibba perd son portefeuille qui est attribué au ministre de la Pêche, James Gomez, indique le communiqué.

Adama Barrow, candidat de l’UDP, avait battu lors de la présidentielle de décembre 2016, le président Yahya Jammeh, qui avait dirigé la Gambie pendant 22 ans. Chef de l’UDP, Ousainou Darboe, n’avait quant à lui pas pu prendre part à ce scrutin, car il purgeait à l’époque une peine de trois ans de prison.

Après le départ en exil de Jammeh en janvier 2017, Ousainou Darboe a été gracié par Adama Barrow, qui en a fait son ministre des Affaires étrangères puis son vice-président à partir du 30 juin 2018. Les deux ministres révoqués avaient été eux aussi, condamnés sous Yahya Jammeh à des peines carcérales avant d’être graciés par Barrow.

Les relations se sont toutefois détériorées ces derniers mois entre le chef de l’Etat Adama Barrow et l’UDP, première formation du pays qui le soupçonne de vouloir transformer un mouvement de jeunesse entièrement acquis à sa cause, le «Barrow Youth Movement for National Development », en parti politique et d’en faire une rampe de lancement pour une candidature à la prochaine élection présidentielle.