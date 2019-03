Africa CEO Forum 2019 : Les opérateurs africains privés en conclave à Kigali

Les opérateurs du secteur privé africain se trouvent dans la capitale rwandaise, Kigali, pour le compte de la 7ème édition de l’Africa CEO Forum.

Les chefs d’entreprises seront rejoints les 25 et 26 mars à Kigali, par des chefs d’états et des partenaires en développement pour échanger sur l’intégration économique dans le continent.

L’ambition de l’Africa CEO Forum 2019 est de faire de l’intégration économique africaine un atout puissant pour la croissance du secteur privé et l’émergence de nouveaux champions africains.

Cette septième édition organisée, comme les 6 précédentes éditions, autour de panels, de séances plénières et d’ateliers, a pour fil conducteur la construction de la Zone de libre-échange continentale, dont l’accord a été signé, il y a un an dans la capitale du Rwanda.

Est attendu le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, qui présentera à Kigali son projet de relance économique à la communauté des investisseurs internationaux et des chefs d’entreprise, un projet articulé autour de la diversification de l’économie de la RDC toujours très dépendante du secteur minier, du développement des infrastructures et de l’agriculture, de la lutte contre le chômage de masse et l’assainissement du climat des affaires.

De son côté, le président togolais Faure Gnassingbé présentera à Kigali, le Plan national de développement (PND) 2018-2020 de son pays qui vise à positionner ce petit pays d’Afrique de l’ouest, en hub logistique et financier et, en particulier, accélérer le développement des pôles agricoles, manufacturiers et d’industrie extractive. L’objectif du Togo est de financer 65% de ces projets retenus par le secteur privé.

Les débats vont aussi s’articuler sur l’agrobusiness. Il sera question d’identifier les conditions nécessaires à l’éclosion d’espaces régionaux agro-industriels, accélérer les échanges intra-régionaux de produits agricoles et agro-industriels, tirer les leçons des politiques agricoles régionales qui ont porté leurs fruits ailleurs dans le monde et bâtir les espaces régionaux pour contribuer à la modernisation des petites exploitations.

L’énergie, l’économie numérique et le leadership économique féminin sont les principaux sujets au centre des grands débats de l’Africa CEO Forum 2019.