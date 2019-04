Le premier satellite tunisien sera lancé par une fusée russe en 2020

Le premier satellite tunisien ‘’Challenge ONE ‘’ sera lancé par une fusée russe Soyouz en 2020, a annoncé lundi l’agence spatiale russe Roskosmos dans un communiqué.

Le contrat liant les deux parties a été signé lundi entre le groupe tunisien Telnet et l’opérateur russe de lancements commerciaux GKLaunchServices, lors d’une cérémonie au Centre de recherche numérique de Sfax, en présence d’une délégation de haut niveau de la société SOYUZ-2.

« Challenge ONE » est un projet de recherche scientifique et d’innovation visant à proposer une nouvelle approche dans le domaine des technologies d’information et de leur application pratique, selon Roskosmos. Il doit notamment servir de base pour la création d’une constellation de 30 satellites.

En 2017, la Tunisie prévoyait le lancement d’un satellite 100% tunisien à l’horizon de 2025.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l’époque, Khalil Laamiri, avait expliqué qu’il s’agissait d’un programme spatial, élaboré par des compétences tunisiennes, œuvrant à mettre en place ce satellite qui renferme plusieurs applications dans différents domaines, dont la sécurité, la planification urbaine, l’agriculture et l’environnement

Laamiri, cité par l’agence de presse TAP, a ajouté que les services de ce satellite peuvent être commercialisés à l’échelle régionale, rappelant que sept pays africains ont déjà lancé leurs satellites.