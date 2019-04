Soudan du Sud : Retraite spirituelle au Vatican pour Salva Kiir et Riek Machar

Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir et son rival politique, le chef rebelle Riek Machar, sont attendus au Vatican les 9 et 10 avril prochain, selon un communiqué du Saint-Siège publié ce mercredi.

«Une retraite spirituelle à l’intention des leaders du Soudan du Sud est prévue la semaine prochaine au Vatican», écrit dans son communiqué, le directeur de la salle de presse du Vatican, Alessandro Gisotti.

Le pape François a maintes fois exprimé sa préoccupation pour le Soudan du Sud, secoué durant près de cinq ans, par une guerre civile qui a fait plus de 380.000 morts et poussé plus de quatre millions d’habitants à fuir leur foyer.

En septembre 2018, le président Salva Kiir et son rival, Riek Machar, ont signé en un nouvel accord de paix prévoyant un partage du pouvoir. A l’issue d’une audience accordée au président Salva Kiir en mars, le Pape François avait réitéré son souhait de se rendre dans ce pays, afin d’«encourager le processus de paix».

Lors de cette audience, le pape et le président sud-soudanais avaient évoqué les questions concernant l’application de l’accord auquel sont parvenus récemment les divers acteurs politiques en vue d’une solution définitive des conflits, du retour des réfugiés et des personnes déplacées ainsi que du développement intégral du Soudan du Sud.