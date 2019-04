Maroc: Le Roi lance un ambitieux programme de formation professionnelle régionalisé

Le Roi Mohammed VI a lancé jeudi un ambitieux programme de formation professionnelle axé sur la création de « Cités des Métiers et des Compétences », des structures multi-sectorielles et multifonctionnelles qui seront implantées dans chacune des 12 régions du Maroc pour devenir un levier stratégique de la compétitivité et un facteur majeur de l’insertion des jeunes dans la vie active.

Ces nouvelles Cités vont privilégier des formations qui répondent aux spécificités et aux potentialités de chaque région, à la fois dans les métiers liés aux domaines d’activités porteurs de l’écosystème dans lequel elles s’implanteront, mais aussi dans les métiers du futur tels que le Digital-Offshoring, a expliqué à cette occasion, Said Amzazi, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Sur le registre des méthodes pédagogiques, l’approche préconisée privilégie la maîtrise des langues, l’approche par compétences, avec une priorité à la formation en milieu professionnel par le biais de l’alternance et l’apprentissage.

Les “Cités des Métiers et des Compétences” seront implantées au sein d’écosystèmes au niveau régional, dans la logique d’une véritable proximité avec le monde professionnel, a précisé le ministre.

Ces nouvelles Cités qui ouvriront leurs portes dès la rentrée 2021, pourront accueillir et développer l’ensemble des programmes destinés aux jeunes travaillant dans le secteur informel. L’objectif est de renforcer leurs compétences techniques et transversales, notamment en langues, afin de leur permettre d’intégrer le secteur formel dans des conditions satisfaisantes.