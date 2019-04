Le président burkinabè Kaboré en Turquie pour renforcer l’axe Ouagadougou-Ankara

Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est à Istanbul depuis ce mardi, pour une visite de 72 heures destinée à renforcer les liens entre son pays et la Turquie.

Dans la capitale économique de la Turquie, Roch Marc Christian Kaboré va présider un Forum économique sur les potentialités du Burkina Faso, et rencontrer la communauté burkinabè vivant dans ce pays, estimée à environ 500 personnes, selon la présidence à Ouagadougou.

Le chef de l’Etat burkinabè se rendra ensuite à Ankara, la capitale administrative, où il aura des entretiens en tête-à-tête avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, avant de rencontrer le président de la Grande Assemblée de Turquie, Mustafa Sentop.

Cette visite d’amitié et de travail sera aussi marquée par la signature de plusieurs accords et conventions dans divers domaines stratégiques. Elle s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre Ouagadougou et Ankara, formalisée et intensifiée en août 2006 avec la signature d’un accord général de coopération, explique la Direction de la communication de la Présidence du Faso.