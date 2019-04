La Fondation Tony Elumelu plaide pour l’entreprenariat en Afrique

La Fondation Tony Elumelu a expliqué la semaine dernière devant la commission européenne, à Bruxelles, la pertinence et l’urgence de soutenir une croissance économique dynamique par l’entreprenariat en Afrique.

Dénommée “Réunion sur la transformation économique de l’Afrique: étude du cas de la Fondation Tony Elumelu”, la rencontre permis de présenter les résultats des cinq premières années du programme d’entreprenariat de la Fondation.

Ce programme a permis de former, d’encadrer et de financer 4.470 entrepreneurs africains au cours des quatre premières années. Une sélection de 3.050 nouveaux candidats vont bénéficier du capital de démarrage à l’issue de leurs séances de formation et de mentorat, sur plus de 200.000 candidatures reçues au titre de la 5e édition, le cycle de 2019, a fait noter la Fondation.

«L’Afrique est prête pour un engagement commun pour la transformer mais nous devons le faire de la juste manière durable, qui permette à notre peuple de devenir autonome et indépendant, au lieu de perpétuer la dépendance», a déclaré Tony O. Elumelu.

«Nous devons, a-t-il poursuivi, mettre en œuvre des solutions pratiques sur le terrain, grâce à l’entreprenariat, qui autonomise économiquement les populations et s’attaque aux problèmes d’extrémisme, de migration et d’insécurité».

« L’Union européenne veut jouer son rôle et contribuer à la création de millions d’emplois pour répondre aux besoins de la population africaine en croissance exponentielle », a rassuré Koen Doens, Directeur général adjoint de DEVCO-UE, soulignant que la Fondation Tony Elumelu contribue déjà à cela.

Notons que l’investissement de 100 millions de dollars de Tony Elumelu dans la philanthropie entrepreneuriale a été cité comme un parfait exemple de la façon dont du capital vital pourrait cibler les entreprises africaines les plus à même de créer un significatif impact économique et de développement.