Mali : le gouverneur de Mopti destitué

Les autorités maliennes ont limogé ce mercredi, le général Sidi Alassane Touré, gouverneur de la région de Mopti, dans le centre du Pays, suite à l’attaque perpétrée deux jours auparavant, contre les populations du village dogon de Sobane Da, faisant 35 morts, dont 24 enfants, selon le dernier bilan officiel.

Le général Sidi Alassane Touré était en poste à Mopti depuis 2017. La décision de le destituer a été prise au cours du Conseil des ministres tenue dans la même journée.

«Tirant les leçons de ce drame, le Conseil des Ministres a procédé à la révocation du Gouverneur de la Région de Mopti», indique le communiqué gouvernemental.

Selon ce communiqué repris dans le journal du soir de la télévision publique ORTM, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décrété un deuil national de trois jours sur tout le territoire à compter de ce jeudi 13 juin à minuit, «en hommage aux victimes de l’attaque». Les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant la durée du deuil.

Le premier bilan de l’attaque, qui n’a pas encore été revendiquée, faisait état de 95 morts, mais ce chiffre a été revu à la baisse. « Le gouvernement de la République du Mali informe l’opinion nationale et internationale que, suite à la mission des enquêteurs effectuée ce mardi 11 juin 2019 dans le village de Sobane Da, le nombre de personnes tuées a été ramené de 95 à 35 (11 adultes et 24 enfants), précise un communiqué du ministre de la Communication.

« Ce nombre résulte d’un décompte minutieux effectué par une équipe constituée d’éléments de la protection civile, de médecins légistes et du procureur de la République », ajoute la même source.

Le Premier ministre Boubou Cissé, qui s’était rendu à Sobane Da pour constater les dégâts causés par les assaillants, a déclaré que «toutes ces victimes de l’horreur et de la barbarie nous rappellent la responsabilité qui nous incombe, en tant que dirigeants, de renforcer et d’accélérer les efforts sécuritaires, économiques et politiques entrepris en faveur de la paix et de la réconciliation».