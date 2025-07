L’Assemblée législative de transition a examiné et donné son feu vert au Document de programmation budgétaire et économique pluriannuel (DPBEP) 2026-2028, exposé ce lundi 30 juin devant les élus par le ministre en charge de l’Économie, Aboubakar Nacanabo.

Ce document stratégique, présenté comme un outil de cadrage macroéconomique, budgétaire et financier, vise à renforcer la discipline des finances publiques ; et établit une trajectoire claire, en parfaite adéquation avec les indicateurs macroéconomiques et financiers nationaux, lit-on sur le communiqué de l’Assemblée nationale publié sur son site.

Il est précisé que le DPBEP 2026-2028 s’inscrit pleinement dans la dynamique de la Politique nationale de développement (PND) 2026-2030, actuellement en cours d’élaboration.

Cette feuille de route s’articule autour de six axes stratégiques majeurs qui guideront l’action gouvernementale pour les années à venir, à savoir Paix et stabilité socio-politique ; Autosuffisance alimentaire ; Développement d’un capital humain de qualité ; Développement d’infrastructures économiques résilientes et adéquates ; Développement d’un tissu industriel à fort effet d’entraînement ; Bonne gouvernance économique, administrative et locale.

Les projections budgétaires du DPBEP 2026-2028, qualifiées d’ambitieuses et de réalistes par le ministre, tablent sur un taux de croissance robuste de 7,2 % en 2026, lequel devrait continuer de progresser en 2027 et 2028.

En 2025, l’activité économique burkinabè devrait connaître une croissance de 6,0 %, surpassant les 5,0 % enregistrés en 2024. Le pays a déjà mobilisé, au 31 mai 2025, un montant de 1 293,9 milliards de FCFA de recettes, atteignant un taux de réalisation de 39,5 % par rapport à l’objectif annuel.

Le ministre Nacanabo a, toutefois, souligné l’importance de la bonne gouvernance et de la mobilisation effective des ressources pour atteindre les objectifs ambitieux, visés pour les prochaines années.

« Les résultats envisagés ne pourront être atteints qu’à condition que les perspectives de mobilisation des ressources soient réalisées et que la bonne gouvernance soit le leitmotiv de l’ensemble des acteurs », a-t-il affirmé, assurant que des réformes vigoureuses seront mises en œuvre pour exploiter pleinement le potentiel fiscal du pays.

Le Burkina Faso se dote, avec le DPBEP 2026-2028, d’un cadre solide pour bâtir un avenir plus stable et prospère, soutiennent les autorités.