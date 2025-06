Le président tchadien, Mahamat Idriss Itno Deby a convoqué hier jeudi 19 juin au Palais Toumaï, une réunion d’urgence consacrée à la sécurité des biens et des personnes sur l’ensemble du territoire national.

Ont pris part a cette réunion, le Premier ministre et les ministres concernés, des Commandants de grandes formations militaires, des responsables de l’appareil sécuritaire dont le Chef d’Etat-major général des armées, le Procureur de la République et d’autres hauts commis de l’Etat.

Un communiqué de la Présidence précise qu’en quinze minutes et avec un ton « tranchant », le chef de l’Etat a donné des instructions fermes, dont l’application doit être immédiate, face aux cas d’insécurité, enregistrés ces derniers jours à Mandakao (Logone Occidental), Molou (Ouaddaï) et Dar-Salim (Salamat), qui révèlent, selon lui, « une faille sécuritaire et administrative avérée».

Pour le président Mahamat «les renseignements, la prévention et la dissuasion ne sont ni exploités, ni remontés et moins encore appliqués comme il se doit, tant par l’administration provinciale que centrale».

« Où vous changez la situation en assurant convenablement la sécurité des Tchadiens et leurs biens sur l’ensemble du territoire national où je prendrai mes responsabilités en nommant à votre place, des hommes et des femmes capables d’inverser la tendance », a martelé le président, mettant chacun des hommes présents devant ses responsabilités.

«les départements de la sécurité, de l’administration du territoire et de la justice doivent faire leur travail, rien que leur travail, et en toute indépendance et impartialité», a-t-il insisté.

Le Chef de l’Etat tchadien, qui n’a accordé la parole à aucun des responsables présents à la réunion, à part le Chef du gouvernement, a indiqué que «le désordre doit s’arrêter au sortir de cette réunion », sinon, le choix est clair pour chacun, « assumer ou démissionner ».