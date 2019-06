La 1ère édition du salon «Bio Expo Maroc» est entrée dans l’histoire

La première édition du salon «Bio Expo Maroc», a pris fin ce dimanche à Casablanca. Organisé par les associations «Club des Entrepreneurs Bio (CEBio)» et «Agissons Vert» du 21 au 23 juin, sous le thème : «Le Bio, un secteur national à fort potentiel», ce salon a tenu ses promesses. Pour un coup d’essai c’était un coup de maitre.

Pendant trois jours, le Bio a été célébré à la grande satisfaction des exposants comme des visiteurs.La filière Bio qui est très prometteuse est confrontée à des difficultés de financement. Comme solution à cette difficulté le président de la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM), Salaheddine Mezouar, a appelé à la mise en place d’un fonds d’investissement en faveur de la filière Bio.

« Il est nécessaire de lancer des initiatives fortes pour soutenir ce secteur, notamment la mise en place d’un fonds d’investissement en faveur du Bio, de l’aide à l’export et de filières d’excellence », a proposé M. Mezouar.

Des initiations qui peuvent rendre les produits biologiques moins couteux. « Le Bio ne peut être réservé à une petite catégorie de privilégiés, mais doit bénéficier au plus grand nombre », a-t-il lancé.« Nous devons améliorer davantage la production nationale grâce à la mise en place de véritables outils de transformation pour faire émerger une véritable agriculture Bio marocaine », a ajouté le président de la CGEM.

« Si le bio est aujourd’hui pour les producteurs et les industriels marocains une niche, sa croissance à l’échelle mondiale augure d’un avenir très prometteur », a laissé entendre le président de l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX), Hassan Sentissi El Idrissi.

Le salon du Bio s’est fixé comme objectifs d’unifier les efforts et de fédérer les énergies de tous les acteurs du Bio, de permettre les échanges entre professionnels et consommateurs, de rassembler les projets aboutis dans un même lieu et de présenter les produits Bio du Maroc, tout en les valorisant.

Ainsi «Bio Expo Maroc» 2019,a été une occasion propice pour les opérateurs de faire connaître leurs engagements et les fruits de leurs efforts aux consommateurs.