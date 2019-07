Forte propension de l’Internet mobile au Maroc

Au Maroc 70% des ménages qui ont accès à l’Internet, l’utilisent sur mobile, révèle l’enquête annuelle de collecte des indicateurs TIC, auprès des ménages et des individus, au titre de l’année 2018.

En effet, l’enquête, menée par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), indique que l’équipement des ménages en accès à l’Internet a atteint 74% en 2018, soit près de 6 millions de ménages, avec une nette domination de l’option mobile, puisque 7 ménages sur 10 ont l’internet mobile, soit 4,2 millions de ménages.

Dans son volet consacré à l’équipement en téléphonie mobile, l’étude constate une généralisation des Smartphones, notamment chez les plus jeunes.

Il est relevé que la totalité des ménages est équipée en téléphonie mobile (99,8%), tant en milieu urbain que rural. «Parmi les individus équipés en téléphone mobile, 75,7% possèdent un Smartphone, soit un total de 22,5 millions d’individus, enregistrant un accroissement de près de 1,2 million sur une année, moins importante qu’en 2017», souligne l’ANRT.

La catégorie d’âge de 5 à 39 ans est celle la plus équipée en Smartphones avec des taux d’équipement allant de 80 à 88%, révèle l’enquête, précisant qu’une grande partie des individus équipés en Smartphones utilisent des applications mobiles (94,7%), aussi bien en milieu urbain que rural. Ce taux est légèrement supérieur chez les jeunes âgés de 12 à 24 ans qui utilisent à 97% des applications mobiles.

Selon les résultats de l’enquête, 8 ménages sur 10 en milieu urbain sont équipés en accès internet contre 6 ménages sur 10 en milieu rural. Le divertissement (réseaux sociaux et jeux) ainsi que l’accès aux actualités représentent les principaux usages déclarés par les 5.400 ménages et individus enquêtés.

«Quelque 20,1 millions personnes utilisent les réseaux sociaux, avec près de 8 sur 10 qui y accèdent quotidiennement» avec WhatsApp qui arrive en tête des réseaux sociaux les plus utilisés, précise le document.

«Les jeunes âgés entre 12 et 24 ans sont ceux qui fréquentent massivement les réseaux sociaux quotidiennement et près de la moitié des internautes passent plus d’une heure par jour sur les réseaux sociaux», relève l’enquête.