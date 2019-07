Royaume-Uni : Boris Johnson va succéder à Theresa May

L’ancien maire de Londres, ancien chef de la diplomatie britannique et champion du Brexit Boris Johnson a très largement remporté la course pour devenir le prochain chef du gouvernement britannique face au ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt, selon des résultats annoncés hier mardi par le Parti conservateur.

Boris Johnson a obtenu 92 153 voix, contre 46 656 voix pour Jeremy Hunt, sur les quelque 159 000 votes des membres du parti qui étaient appelés hier mardi à départager les deux derniers candidats en lice. Il devrait donc logiquement succéder à Theresa May au poste de Premier ministre du Royaume-Uni, les Tories détenant le plus grand nombre de députés à la Chambre des communes.

Devenu chef des Tories, Boris Johnson doit obtenir les clés du 10, Downing Street cet après-midi après avoir rendu visite à la reine Elizabeth II. L’élection du futur Premier ministre a été salué par les dirigeants américains et européens qui ont dit avoir hâte de travailler avec lui.

Agé de 55 ans, le futur Premier ministre s’est immédiatement engagé à mettre en œuvre la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 31 octobre, date butoir fixée après deux reports. Il espère persuader les Européens, ce qu’ils refusent jusqu’à présent, de revoir les termes de l’accord négocié par Theresa May, que celle-ci a échouer à faire accepter aux députés, ce qui l’a poussée à la démission.

Cette crise politique empoisonne le pays depuis que le référendum de juin 2016 qui a vu les Britannique voter à 52% pour le Brexit. Un Brexit sans accord aurait des conséquences politiques et économiques très importantes comme une absence de garanties pour des citoyens, une situation intenable à la frontière irlandaise et une absence de règlement financier. Et les « brexiters » durs craignent un nouveau report de l’échéance du 31 octobre.

Boris Johnson est également attendu sur un autre dossier d’importance, l’escalade des tensions avec Téhéran, au plus haut après l’arraisonnement par l’Iran du pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit d’Ormuz.