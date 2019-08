Lancé en mai dernier en Afrique centrale et de l’ouest, le programme “Boost avec Facebook”, qui a pour ambition de toucher 10.000 entrepreneurs en Afrique francophone d’ici l’horizon 2020, fait désormais son entrée au Bénin.

Le réseau social va former 1.500 entrepreneurs à travers le pays aux techniques du marketing digital. Grâce à ce programme, Facebook veut donner aux Petites et moyennes entreprises (PME) béninoises les moyens d’exploiter les plateformes digitales pour démarrer et faire grandir leurs activités.

«Nous sommes heureux de voir Facebook accompagner notre ambition de généraliser l’usage du numérique par la formation aux outils numériques à l’attention des professionnels béninois, notamment les petites et moyennes entreprises, et les encourager à exploiter le potentiel de croissance que leur offrent ces outils», s’est réjouit la ministre de l’économie numérique et de la communication du Bénin, Aurélie Adam Soule Zoumarou, soulignant que le Bénin a fait du numérique un secteur prioritaire pour la relance de son économie.

«À travers le programme “Boost avec Facebook”, le réseau social Facebook s’engage auprès des entrepreneurs béninois pour leur permettre de développer leurs activités grâce aux opportunités du digital », a indiqué Aïda Ndiaye, Responsable affaires publiques en Afrique francophone, soulignant que le secteur numérique représente un formidable levier de croissance pour le Bénin.

Ouvert à tous, “Boost avec Facebook” propose gratuitement des outils pédagogiques et des formations pour développer son entreprise sur les plateformes digitales, débloquer de nouvelles opportunités commerciales et conquérir de nouveaux marchés.

Il a pour objectif de former 1.500 entrepreneurs à travers le Bénin par le biais d’une centaine d’ateliers prévus dans sept villes du pays : Cotonou, Allada, Porto Novo, Lokossa, Bohicon, Parakou et Natitingou.

Le réseau social compte donner plus de visibilité à ces PME d’autant plus que plus de 1,6 milliard de personnes sont connectées avec une entreprise sur Facebook, WhatsApp et Instagram.