Au moins 42 civils tués dans un raid aérien à Morzouk au sud de la Libye

Au moins 42 personnes ont trouvé la mort suite dans un raid aérien contre la localité de Morzouk, dans le sud de la Libye, a annoncé lundi un responsable local. Celui-ci a accusé l’armée de Libération Nationale (ALN) du maréchal Khalifa Haftar, d’être à l’origine de cette frappe aérienne.

Plus précisément, ce raid a visé le quartier Al-Qalaa à Morzouk où pas moins de 42 personnes y ont été tuées dimanche dernier.

Pour sa part, le gouvernement libyen d’union nationale (GNA), basé à Tripoli, la capitale de la Libye, a confirmé que ce raid avait fait «des dizaines de morts et de blessés parmi les civils», accusant lui aussi, l’Armée Nationale Libyenne autoproclamée par le maréchal Haftar, d’avoir perpétré cette frappe.

«Dimanche vers 17h00 (15h00 GMT), un bâtiment gouvernemental où étaient réunies plus de 200 personnes, des notables et doyens de la ville pour régler des différends sociaux, a été visé par trois frappes», a indiqué Ibrahim Omar, membre du conseil municipal de Morzouk, précisant que «les bombardements ont fait 42 morts et plus de 60 blessés dont 30 dans un état grave».

«Il n’y avait pas de personnes armées ou recherchées parmi celles réunies, contrairement à ce que certains médias ont prétendu. Haftar a bombardé des civils désarmés», a assuré ce responsable.