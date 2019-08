Le milliardaire russe Mikhaïl Fridman inculpé en Espagne pour corruption

Le milliardaire russe, Mikhaïl Fridman a été inculpé par la justice espagnole pour corruption et des actes présumés frauduleux ayant mené à la liquidation de la compagnie espagnole ZED Worldwide SA, ont annoncé mercredi des sources judiciaires à Madrid.

Dans un document datant de mardi, l’Audience nationale, haute cour pénale de Madrid en charge des affaires financières, a convoqué pour le 12 septembre prochain, Mikhaïl Fridman en tant qu’inculpé pour corruption dans les affaires, mais aussi pour abus de marché, insolvabilité frauduleuse et abus de biens sociaux.

La justice espagnole l’accuse d’avoir mené «une série d’actions qui ont mené à l’insolvabilité de l’entreprise espagnole ZED Worldwide SA afin de l’acquérir à un prix dérisoire, très inférieur à celui du marché». A la fois actionnaire et créancier de ZED, Mikhaïl Fridman avait de ce fait «une position privilégiée pour tout type de décision du groupe».

Société technologique espagnole, Zed a été placée en liquidation en novembre 2016. Mais, selon le parquet anticorruption espagnol, l’opérateur de téléphonie mobile Vimpelcom (renommé VEON depuis), contrôlé par Mikhaïl Fridman, a brutalement résilié ou modifié, à partir de 2014, des contrats avec une filiale russe du groupe espagnol, privant celui-ci de nombreux revenus.

De plus, l’obtention de ces contrats avait mené en 2013 Zed à s’endetter hauteur de 140 millions d’euros. Et en cas de réduction sensible des revenus provenant du marché russe, Zed était incapable d’honorer ce prêt, dont une partie a d’ailleurs été prêtée par une banque contrôlée par Mikhaïl Fridman.

Des proches de Fridman avaient alors proposé de racheter Zed pour 20 millions d’euros, «beaucoup moins que sa valeur quand avaient commencé les manœuvres de blocage contrôlée par Mikhaïl Fridman», selon le parquet espagnol.

Mikhaïl Fridman, via son fonds LetterOne basé au Luxembourg, détient diverses compagnies dans la finance, les télécommunications, la santé, la distribution et les énergies fossiles. Selon Forbes, il l’un des 100 hommes les plus riches du monde.