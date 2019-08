Les débats électoraux télévisés en Tunisie programmés à la fin de la campagne présidentielle

La télévision nationale tunisienne a annoncé mercredi, que les débats télévisés incluant les 26 candidats à l’élection présidentielle du 15 septembre, auront lieu les trois derniers jours de la campagne, soient les 11, 12 et 13 septembre, et seront déclinés en trois émissions d’une durée de deux heures et demi chacune.

Ces débats électoraux, baptisés « Le chemin vers Carthage, la Tunisie choisit », sont une première dans l’histoire de la Tunisie et dans le monde arabe. Ils seront organisés par la chaîne de télévision nationale et ses partenaires, avec l’appui de l’ONG Munathara qui milite pour la promotion de la démocratie.

La semaine passée, une convention a été signée par le PDG de la télévision nationale, son homologue de la radio tunisienne, le président du syndicat des chaînes privées, le président du syndicat des radios privées, en prévision de l’organisation des débats.

Les signataires s’étaient engagés à coopérer et à échanger en matière d’organisation et de diffusion de ces débats, sous l’égide de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA).

Selon le PDG de la télévision nationale, Lassaad Dahech, qui a animé le point de presse, les questions seront élaborées par une équipe de travail conjointe rassemblant des représentants de médias publics et privés, et les candidats recevront les questions par tirage au sort en présence d’un huissier notaire et des représentants de l’ISIE et de la HAICA.

Parmi les candidats en lice figurent l’actuel Premier ministre, Youssef Chahed, le ministre de la Défense, Abdelkarim Zbidi, l’ancien président de la République, Moncef Marzouki et les deux anciens chefs de gouvernement, Hamadi Jebali et Mehdi Jomaa.

Au second tour, un autre débat qui opposera les deux finalistes aura lieu quelques jours avant le vote.