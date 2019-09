Publication d’un rapport sur des projets de santé innovants en Afrique

Des membres du Conseil présidentiel français pour l’Afrique (CPA), qui ont visité 43 projets liés à la santé dans le continent, ont publié jeudi un rapport dans lequel ils mettent en lumière des initiatives innovantes entreprises dans ce domaine au Rwanda, en Ethiopie et au Botswana.

Le CPA a été mis en place en 2017 par le président français, Emmanuel Macron et le directeur exécutif adjoint de l’ONG Action santé mondiale, Bruno Rivalan.

Des membres de cet organisme, dont Yvonne Mburu, chercheuse en immunologie d’origine kenyane, ont parcouru, ces derniers mois, l’Ethiopie, le Rwanda, le Sénégal, la Guinée, le Botswana et l’Afrique du Sud.

A trois semaines de la tenue de la conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida à Lyon en France, ils ont présenté ce jeudi, à des journalistes, les grandes lignes de leur rapport, intitulé «Carnets de santé en Afrique», dont une copie avait été remise fin août au président Macron.

Le rapport évoque le projet « END TB » dans l’hôpital de Bishoftu (centre de l’Ethiopie), dédié «aux essais cliniques et à l’étude d’observation de nouveaux traitements contre la tuberculose multi-résistante», dont les résultats sont «impressionnants» avec «près de 80% de taux de guérison grâce à ces nouveaux médicaments, encore en phase d’essais cliniques».

A noter également parmi les autres projets: une «valise de télémédecine» pour réaliser des examens pointus dans des zones reculées du Sénégal, 19 distributeurs automatiques de médicaments déployés dans des zones urbaines et rurales en Afrique du Sud, ou l’acheminement par des drones de produits sanguins vitaux dans les hôpitaux rwandais situés en dehors de Kigali.

La prochaine conférence triennale du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme se tiendra les 9 et 10 octobre prochain à Lyon, avec pour ambition de lever «14 milliards de dollars» et «sauver 16 millions de vies supplémentaires», selon un communiqué du Conseil présidentiel pour l’Afrique.

Le Fonds mondial compte parmi ses principaux contributeurs, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et le Japon.