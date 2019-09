Fifa The Best : des coaches africains crient à la manipulation de leurs votes

Après la sacre de Lionnel Messi au trophée The Best Fifa Awards 2019, la fédération égyptienne de football de même que l’entraîneur de la sélection soudanaise dénoncent une manipulation de leurs votes alors que des interrogations se posent sur le rôle qu’a pu jouer l’Afrique dans «l‘échec» de ses stars, le Sénégalais Sadio Mane et l‘Égyptien Mohamed Salah, dans la compétition.

Sur Twitter, le sélectionneur de l’équipe nationale du Soudan Zdravko Lugarisic a déclaré avoir porté son premier choix sur Mohamed Salah, mais selon les votes dévoilés par la FIFA, ce choix a été modifié et adressé à l’Argentin Lionel Messi, qui a finalement remporté le trophée de meilleur joueur de l’année, le plus convoité de la compétition.

L’instance faîtière du football mondial a donc dû réagir sur son compte Twitter, expliquant non seulement le procédé, ainsi que le détail des votes. De fait, dans chaque pays membre de la FIFA, le sélectionneur de l‘équipe A, le capitaine de la sélection et un journaliste sportif sont crédités chacun d’un vote, notamment pour le choix du meilleur joueur de l’année.

En Egypte, la fédération de football (EFA) a toutefois mis en doute les informations dévoilées par la FIFA. L’EFA a d’ailleurs écrit à cette dernière pour signaler que ses choix n’avaient pas été respectés. Selon la fédération égyptienne, en effet, l’entraîneur intérimaire des Pharaons, Shawky Gharib, et son capitaine, Ahmed Elmohamady, ont accordé à Mohamed Salah, de Liverpool, leurs voix qui n’ont pas été comptabilisés.

De nombreux fans de football se sont étonnés que Mane et Salah aient été éclipsés par des joueurs dont la saison n’a pas été inoubliable.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Virgil van Dijk étaient les trois nominés pour tenter de succéder à Luka Modric au prix de Meilleur joueur de l’année 2019 décerné par la FIFA ce lundi 23 septembre.

Leo Messi est ainsi le grand vainqueur de cette quatrième édition, après avoir signé une grande saison avec le FC Barcelone, remportant le championnat d’Espagne.

Messi a remporté le titre de meilleur buteur de la Liga 2018-2019 cette saison, ainsi que le Soulier d’Or européen. Il a inscrit un total de 36 buts en championnat. Malgré une défaite de son équipe en demi-finale de Ligue des champions et en finale de Coupe du Roi.