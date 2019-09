Le Roi Mohammed VI salue la mémoire de Jacques Chirac, un «grand ami du Maroc»

Le Roi du Maroc, Mohammed VI a rendu un vibrant hommage à la mémoire de l’ancien président de la République française, Jacques Chirac décédé ce jeudi à l’âge de 86 ans et qui fût «un grand ami du Maroc».

Dans des messages adressés à l’épouse du défunt, Mmes Bernadette, à sa fille Claude ainsi qu’aux autres membres de la famille Chirac et au président Emmanuel Macron, en son nom personnel et en celui de la famille royale, le souverain déclare avoir appris avec «une grande tristesse la disparition du président Jacques Chirac» et leur exprime en cette douloureuse circonstance, «ses condoléances les plus sincères et l’expression de sa profonde compassion».

Dans son message à Mme Bernadette, le souverain marocain rappelle que « le Président Chirac fut un être chaleureux et modeste, attaché de longue date au Maroc. Ses séjours passés au Royaume et l’admiration qu’il lui vouait sont le témoignage d’une vieille et solide amitié ».

Dans son message au président Emmanuel Macron, le Roi Mohammed VI «salue la mémoire d’un grand homme d’État qui dédia sa vie à la politique avec détermination ».

«La disparition du président Chirac, souligné le souverain, ne touche pas seulement la France qu’il servit avec ferveur, mais aussi toute la communauté internationale qui reconnaissait en lui un homme de dialogue et de convictions, profondément attaché au respect du droit international et de la justice à l’échelle mondiale».

Et le Roi de conclure que « le Royaume du Maroc gardera précieusement le souvenir d’un grand ami qui a activement contribué à la consolidation des relations d’amitié entre nos deux pays en les érigeant en un partenariat d’exception. Ce partenariat, unique en son genre, constitue désormais la référence de notre coopération ».