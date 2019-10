Tunisie/Législatives : Les deux partis en fin de course revendiquent chacun la victoire

Le parti islamiste Ennahda et le parti Qalb Tounes qui sont arrivés au coude-à-coude au second tour des législatives en Tunisie, revendiquent chacun avoir remporté ce scrutin organisé ce dimanche.

«Selon les résultats préliminaires recensés dans les bureaux de vote, Qalb Tounes est arrivé le premier», a indiqué le porte-parole du parti, Hatem Mliki, lors d’un point presse retransmis en direct.

Du côté du parti d’inspiration islamiste «Ennahda», son porte-parole, Imed Khemiri, a aussi affirmé, au cours d’un point presse, qu’Ennahda a «remporté les élections» en se basant sur les résultats préliminaires.

Mais deux sondages publiés après la fermeture des bureaux de vote par des instituts tunisiens ont donné Ennahda en tête, avec 40 sièges sur 217. La formation Qalb Tounes vient en deuxième position, avec 35 sièges selon le sondage Emrhod, et 33 sièges pour le sondage Sigma.

Les deux formations seront départagées mercredi 9 octobre prochain, jour prévu pour la proclamation des résultats officiels.

Selon l’’instance chargée des élections (Isie), les législatifs, devant élire 217 députés pour renouveler le Parlement, ont enregistré un taux de participation de 41,3 %, un chiffre qui serait bien en deçà du précédent scrutin en 2014.

Concernant le second tour de la présidentielle qui devra départager les candidats Nabil Karoui (fondateur du mouvement Qalb Tounes) et Kaïs Saïed (indépendant), les incertitudes demeurent toujours étant donné que la justice refuse de libérer Karoui qui est emprisonné depuis fin août pour blanchiment d’argent et évasion fiscale.

Kaïs Saïed a annoncé samedi qu’il cessait de faire campagne pour le second tour afin de respecter l’égalité des chances avec son adversaire. « Je ne ferai pas personnellement campagne pour des considérations morales et afin d’éviter tout doute concernant l’égalité des chances entre les candidats », a-t-il écrit sur sa page Facebook.