Maroc : Les défis urbains au cœur d’un forum à Lâayoune

Le 1erForum international urbain sur “la ville des défis” s’est tenu les 18 et 19 octobre 2019 à Lâayoune à l’extrême sud-ouest du Maroc, à l’initiative de la Fondation Phosboucraa.

Organisé sous le thème : «Innovation Eco-Technologique», ce forum a permis la discussion de la transformation rapide des villes et des défis que cela génère.

Pendant ces conclaves de deux jours, des décideurs, professionnels, universitaires et opérateurs économiques, ont examiné les sujet dans tous les sens, afin de cerner les enjeux de la ville de demain et d’identifier les solutions durables qui pourront être appliquées.

Pour la Fondation marocaine, il s’agit de faire bénéficier la région des provinces du sud d’un cadre de réflexion de haut niveau ayant permis de débattre des nouveaux outils de dynamisation territoriales capables de relever les défis des villes tout en alliant innovation technologique et protection des singularités culturelles, environnementales, patrimoniales et paysagères.

La Fondation Phosboucraa rappelle que l’Afrique s’urbanise à un rythme très rapide avec un essor démographique sans précédent. Sa population urbaine a doublé entre 1995 et 2018, pour atteindre 472 millions de personnes (soit 40% de la population mondiale).

Ce phénomène de croissance urbaine constitue un défi et aussi une opportunité pour l’Afrique. La fondation y voit un défi de la croissance massive de sa population dans un contexte social difficile et une opportunité de faire différemment surtout que les deux tiers des infrastructures nécessaires à cet horizon n’ont pas encore été construites et que le champ des possibles est toujours ouvert.

Ce premier Forum a permis de jeter les bases d’une Charte «Ville Eco-Technologique».