Côte d’Ivoire : le RHDP qualifie la candidature de Guillaume Soro de «non-événement»

Le directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir), Adama Bictogo, a qualifié ce lundi, de «non-événement» l’annonce de la candidature de l’ex-président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro à la présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire.

Soro «n’est pas notre préoccupation et sa candidature c’est un non-événement. Ce qu’on retient de lui, c’est qu’il a été un bon chef rebelle et un mauvais Premier ministre», a déclaré Bictogo, lors d’une conférence de presse.

Le directeur exécutif du RHDP a critiqué aussi le fait que Soro, un ancien allié du président Alassane Ouattara, ait annoncé sa candidature à l’étranger. «Il annonce sa candidature dans des hôtels inconnus en Espagne ou sur une télévision française. (…).. Quand on respecte son peuple et son pays, on vient dans son pays et on annonce sa candidature dans son pays», a-t-il fait remarquer.

L’ancien président de l’Assemblée nationale qui a basculé dans l’opposition au début de cette année, a indiqué qu’il sera candidat le 18 octobre dernier à Valence, en Espagne.

« Plusieurs partis pro-Soro m’ont déjà choisi comme leur candidat, alors oui, je serai candidat », avait-il affirmé, sous les applaudissements de ses partisans de la diaspora espagnole.

Agé de 47 ans, cet ancien chef rebelle Guillaume Soro est le premier homme politique d’envergure qui a mis un terme sur le mystère entourant sa candidature.

Concernant la candidature de l’actuel chef d’Etat, son parti maintient encore le suspens. «Le jour où le parti devra se réunir, il décidera en toute âme et conscience», a souligné Bictogo.

Le président sortant Ouattara aura accompli deux mandats en 2020 et n’exclut pas de se représenter, au grand dam de l’opposition qui dénonce un troisième mandat anticonstitutionnel.