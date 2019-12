Le Roi Mohammed VI inaugure l’un des plus importants complexes de football au monde

Au Maroc, le Roi Mohammed VI a inauguré, lundi, le Centre national de Football de Maâmoura, une superstructure de quelque 60 millions d’euros (630 millions de dirhams (MDH) dédiée à la performance de la pratique footballistique et qui sera ouverte aux équipes étrangères.

Le nouveau Complexe, construit sur un terrain de plus de 29 ha, est doté d’infrastructures et d’équipements de pointe, conformes aux standards de la FIFA, qui en font l’un des plus importants du monde.

Il comporte notamment quatre terrains de football en gazon naturel, trois terrains de football en gazon synthétique, un terrain de football couvert, un terrain de football en hybride, une piscine olympique en plein air, deux courts de tennis et un terrain de Beach Soccer…

Baptisé “Complexe Mohammed VI de Football”, le Centre intégré a été ouvert après plusieurs travaux de rénovation et de reconstruction. Son ouverture aux équipes étrangères lui permettra également de s’ériger en levier de développement du tourisme au Maroc.

La réalisation de Complexe du football s’inscrit dans le cadre du programme marocain de mise à niveau des infrastructures du football national. Dans son volet « Développement de la pratique du Football », cet ambitieux programme porte notamment sur la rénovation de 138 terrains de football en gazon synthétique et gazon naturel.