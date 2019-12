Une mission d’affaires portugaise participe à un forum économique à Casablanca

Une mission d’affaires multisectorielle du Portugal actuellement en visite de travail du 11 au 14 décembre au Maroc, a pris part jeudi à Casablanca, à un forum économique entre les deux milieux d’affaires.

Cette rencontre d’affaires et d’opportunités a été marquée par une série de rencontres B2B entre les acteurs marocains et portugais.

Lors de ce séminaire, les participants ont eu à traiter des mécanismes à même d’accélérer les synergies et les dynamiques entrepreneuriales des deux communautés d’affaires marocaine et portugaise.

Dans la même optique, une réunion de travail est prévue ce vendredi 13 décembre à la Chambre de commerce, d’industrie et services (CCIS) basée à Casablanca. L’objectif est de discuter de la mise en place de programmes d’échanges entre les différentes institutions participantes dans la mission portugaise.

Cette dernière est composée de plus de 25 entreprises spécialisées dans les secteurs tels que l’industrie agroalimentaire, les transport et logistique, les meubles, les BTP & matériaux de construction, les nouvelles technologies de l’information, l’énergie, le cuir,le tourisme et la métallurgie.

Il s’agit pour cette mission de mener entre autres, des échanges pour le renforcement des relations commerciales entre les deux pays.

Il est à noter que c’est la deuxième fois que le groupe de conseil EXUMAS, organise en collaboration avec la Chambre de Commerce, Industrie et Services du Portugal au Maroc (CCISPM), une mission commerciale portugaise au Maroc.

Cet événement entre, en effet, dans le cadre du programme d’aide et d’accompagnement dans le processus d’internationalisation des entreprises portugaises, assure dans un communiqué la CCISPM qui veille activement à la création d’un environnement propice au développement et à l’échange entre le Maroc et le Portugal.