Rabat abrite la 8e édition du Sommet des étudiants et de la jeunesse d’Afrique

La 8ème édition du Sommet des étudiants et de la jeunesse d’Afrique (Africa Students & outh Summit) sera organisée du 20 au 23 décembre, sur le site de la Cité Université Internationale de Rabat, a annoncé ce mardi, le ministère marocain des Affaires étrangères.

Initié par «All Africa Students Union» en partenariat avec l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), ce sommet est placé sous le thème : «L’avenir de l’Afrique : défis et perspectives pour la jeunesse».

Selon les organisateurs, cette rencontre annuelle qui est le plus grand rassemblement estudiantin d’Afrique, réunit chaque année des milliers d’étudiants africains afin de débattre des problématiques et des défis qui attendent la jeunesse africaine.

Cette 8ème édition comprendra un espace de débat, des ateliers de travail, un espace d’exposition, un espace de discussion autour de l’entrepreneuriat en Afrique, ainsi qu’une série d’activités culturelles et sportives.

Plus de 1.000 participants, en provenance de 52 pays africains sont attendus pour cette cuvée 2019 de ce Sommet, qui connaîtra également le lancement officiel de la plateforme digitale «Morroco-Alumni», initiée par l’AMCI en coordination avec le ministère marocain des Affaires étrangères.

Cette plateforme numérique offre un espace interactif d’échanges avec des services à forte valeur ajoutée visant à rassembler et fédérer les étudiants et les lauréats étrangers du Royaume.

L’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) a été créée en 1986 pour contribuer à renforcer la coopération internationale du Royaume du Maroc, avec une forte orientation pour la promotion de la coopération sud-sud prônée par le Roi du Maroc.

Elle a pour mission de développer la coopération entre les peuples en contribuant à l’élargissement et au renforcement de la coopération culturelle, scientifique, économique et technique entre le Maroc et les pays frères et amis.

L’Agence a pour ambition d’être un acteur majeur dans la mise en œuvre de la coopération sud-sud du Maroc, en mettant à profit le savoir-faire et l’expertise des Marocains dans plusieurs domaines pour fournir un appui aux pays en développement, principalement en Afrique.