La République de Guinée ouvre un consulat général à Dakhla

La cérémonie d’inauguration de cette représentation a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue guinéen, Mamadi Touré.

La Guinée est un pays d’Afrique de l’Ouest dont la capitale est Conakry, est réputée pour la réserve naturelle intégrale du Mont Nimba, située au sud-est du pays.

Conakry, accueille la grande mosquée, moderne, et le musée national, qui contient des objets régionaux.