Un étudiant camerounais guéri du coronavirus

L’étudiant camerounais infecté la semaine dernière au Coronavirus est guéri, a annoncé mardi l’ambassade de Chine à Yaoundé.

«Nous confirmons ceci : le jeune étudiant camerounais atteint par le nouveau coronavirus est complètement guéri et sorti de l’hôpital le 10 février 2020 », a écrit sur sa page Twitter, la mission diplomatique chinoise, précisant que le patient devrait encore rester en observation pendant deux semaines.

Le jeune camerounais étudiant dans une université de Jiangxi au sud-est, a été contrôlé positif au Coronavirus le 5 février dernier. «Après avoir reçu un traitement médical, il est maintenant en bon état de santé, et la partie camerounaise en a été informée constamment», ajoute l’ambassade de Chine.

Depuis sa déclaration en janvier dernier à Wuhan en Chine, le coronavirus a déjà touché plus de 42.200 et tué plus de 1000 personnes, alors qu’en Afrique aucun cas de contamination n’a été signalé pour le moment.

L’épidémie de coronavirus a également impacté les activités économiques, et notamment dans les secteurs du transport, du tourisme et de l’industrie, particulièrement en Chine, où de nombreuses sociétés ont provisoirement suspendu leurs activités pour éviter la propagation du virus.