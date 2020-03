Macky Sall invite ses collègues africains à «agir ensemble» contre le Coronavirus

Le président sénégalais, Macky Sall, a appelé, jeudi, ses homologues africains à unir leurs efforts dans la lutte contre le Coronavirus, de telle sorte que le continent ne devienne pas le «nouveau foyer de la maladie».

«Nous devons rester vigilants et prendre le coronavirus très au sérieux. J’appelle mes collègues africains à agir ensemble. L’Afrique ne doit pas être le nouveau foyer de la maladie», a-t-il déclaré sur Twitter.

Alors que le Sénégal compte désormais dix cas confirmés de personnes atteintes, dont deux ont été déclarées guéries, le président sénégalais a invité ses compatriotes et les étrangers qui vivent dans le pays «à s’approprier les recommandations de l’OMS».

Plus de 70 personnes présentées comme des «contacts de haut risque» ont été identifiées et font l’objet d’un suivi des services sanitaires au Sénégal.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié récemment l’épidémie du Covid-19 de «pandémie», tout en assurant que le Coronavirus pouvait «être maîtrisé».

Depuis l’apparition du nouveau coronavirus en décembre, plus de 124.100 cas d’infection ont été recensés dans 113 pays et territoires, causant la mort de plus de 4.560 personnes.

Certains observateurs attirent l’attention sur le fait que parmi les photos et les vidéos qui circulent largement sur les réseaux sociaux en Afrique, concernant le coronavirus, certaines seraient truquées ou sorties de leur contexte.