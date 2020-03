La Côte d’Ivoire enregistre 3 nouveaux cas confirmés de Coronavirus

La Côte d’Ivoire compte désormais quatre cas de personnes déclarées positives au Covid 19, a annoncé le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

Après la découverte d’un premier cas, il y a une semaine, trois nouveaux cas ont été enregistrés ce samedi 14 mars, tous des Ivoiries, dont deux de sexe masculin âgés respectivement de 35 ans et 49 ans et une de sexe féminin âgée de 56 ans.

«Parmi ces patients, deux ont séjourné en Italie et en France. Le troisième cas est une Ivoirienne agent de santé dans une école, n’ayant pas voyagé hors du pays depuis le début de l’épidémie», explique la note du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

La maladie, après avoir épargné l’Afrique de l’Ouest, y progresse petit à petit. Vendredi dernier, la Guinée et la Mauritanie ont enregistré un premier cas, tandis que le Sénégal, pays voisin de la Mauritanie, a vu son nombre de cas recensé plus que doubler passant à 19 patients, soit 11 de plus que la veille.

Le nouveau coronavirus a fait au moins 6.420 morts dans le monde depuis son apparition en décembre à Wuhan en Chine, selon un bilan établi à partir de sources officielles ce dimanche soir. Plus de 163.930 cas d’infection ont été dénombrés dans 141 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. L’Italie, l’Iran, l’Espagne et la France sont les pays les plus touchés en Europe.