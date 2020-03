Coronavirus : Les Chinois partagent leur expérience avec les Africains

Des experts chinois ont échangé jeudi à Yaoundé au Cameroun, avec leurs homologues africains afin que ces derniers s’imprègnent de leur expérience en matière de lutte contre le nouveau coronavirus.

Selon l’ambassade de Chine au Cameroun, ces échanges se sont déroulés par visioconférence au Centre national des Opérations des Urgences Sanitaires de Yaoundé, la capitale camerounaise. Ont participé à la visioconférence des experts camerounais en médecine et leurs collègues issus de 23 pays africains.

«Lors de l’échange, les experts chinois ont partagé les informations concernant la lutte contre le COVID-19 et l’expérience acquise en matière de prévention et de contrôle, et ont répondu aux questions posées par leurs homologues africains», peut-on lire sur la page Twitter de l’ambassade de Chine au Cameroun.

Les autorités chinoises ont annoncé que pour la première fois depuis l’apparition du Covid 19 en décembre dernier en Chine, aucune nouvelle contamination n’a été enregistrée dans la ville de Wuhan ni dans toute la province de Hubei, épicentre de la pandémie.

Le genre de formation a aussi concernés des experts en santé du Burkina Faso, en présence de l’Ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Li Jian.

Kondombo Jean Charlemagne, incident Manager du Covid-19 au Burkina Faso qui a pris part à ladite téléconférence aux côtés de ses pairs africains a salué cette initiative qui, dit-il, est de nature à renforcer leurs compétences dans le domaine.

Les experts chinois «ont eu la possibilité de nous décrire comment la maladie est entrée dans le pays et comment les gens se sont contaminés. Ils ont également montré, à travers cette téléconférence, que la plus grande porte de contamination est la porte communautaire», a-t-il confié.

La maladie a touché 80.928 Chinois, dont 87% sont guéris et 3.245 décédés. L’Europe est devenue le nouvel épicentre avec 90.293 cas dont près de 4.000 morts. L’Afrique quant à elle, compte plus de 600 cas dont 16 décès.